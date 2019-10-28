أداء قوي وسريع لـ فولكس فاجن جولف R32 بمحرك VR6 قوته 1150 حصان

برلين(صدى):

أوضح مختصون في مجال السيارات ، أنه يُباع الجيل الرابع من فولكس فاجن جولف عادة بآلاف الريالات اليوم، وعلى الرغم من ذلك، فإن السيارة المعدلة اليوم هي أكثر قيمة بعض الشيء، لأنها R32 الأعلى في التشكيلة، والتي تستمد قوتها من محرك VR6 يولد قوة 240 حصان، ووفقاً لمعايير اليوم، فإن سيارات الهاتشباك القوية تجاوزت أقواها قوة 400 حصان، بينما تحوم البقية حول قوة الـ 300 حصان.

تتميز سيارة جولف القديمة ، بقوة هائلة تبلغ 1,150 حصان وعزم دوران يبلغ 1,200 نيوتن.متر، بينما يتعذر التحقق من حقيقة هذه الأرقام، ولكن يجب أن يكون الفيديو وحده دليلاً كافياً لإقناعك بأنه من المحتمل أن تقوم هذه السيارة بالتفوق على الكثير من السيارات الخارقة الحديثة في سباق تسارع.

وعلى أحد حلبات السباق، سجلت سيارة جولف المعدلة سرعة قدرها 305.38 كلم/سا، خلال تسارع نصف ميل (800 متر)، وقطعت المسافة هذه في 17.03 ثانية، وعلى سبيل المقارنة، فإن جولف Mk2 المعدلة ذات قوة 1,300 حصان قطعت نفس المسافة في 17.3 ثانية، وبسرعة قصوى قدرها 333.33 كلم/سا، لذا فبهذه المقارنة فإن أرقام أداء جولف R32 تبدو منطقية بالفعل.

يصنف البعض السياره جولف على أنها ليست أسطورةً، ولا فئةً، ولا علامةً، بل هي كل ذلك معاً! فمنذ ظهورها للمرة الأولى عام 1974 وهي القدوة في فئتها وفي عالم السيارات بشخصيتها التي ابتدعها الإيطالي جورجيتو جيوجيارو ومتانتها التي ضمنتها صانعتها الألمانية. وذلك مع محافظة على نفس النهج لأكثر من 45 عاماً دون أي انتكاسة أو تراجع ، وبالتأكيد تعتبر فولكس فاجن سيارتها جولف هي رأس الحربة في تفوقها القاري .