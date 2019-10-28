« يسر » يعلن عن عدة وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية ” للتدريب على رأس العمل “، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح البرنامج أن الوظائف تتمثل في ” عالم بيانات ” 5 وظائف للرجال والنساء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / الحاسب وتقنية المعلومات، ولايشترط توفر خبرة، لافتًا إلى أن الوظائف بدوام كامل فترة صباحية.

كما أضافت أن وصف التدريب يتمثل في القدرة على تحليل وجمع البيانات وحصر الطلبات الحكومية وإعداد التقارير اللازمة بذلك، والتقديم متاح من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.

كما أعلنت عن وظائف ” أخصائي علاقات حكومية ” وظيفتان للرجال، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها / علوم حاسب، ولايشترط توفر خبرة، لافتّا إلى أن الوظائف متاحة بدوام كامل، فترة صباحية.

ويتمثل وصف التدريب في تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة، ومراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات، ودعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية، وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــا.