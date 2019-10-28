أبرزها القرنفل والحبهان .. 5 توابل تعزز القدرة الحميمية لدى الرجال

أميرة خالد(صدى):

يقول خبراء في العلاقات الزوجية ، إن هناك بعض التوابل تزيد القدرة الجنسية للرجل وتعالج مشكلات الضعف ، عبر إضافتها للطعام الذي يتناوله .

الحبهان : يعمل الحبهان على زيادة الطاقة بالجسم، وزيادة الرغبة الحميمية عند الرجال، والقضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يعمل على ضبط ضغط الدم لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من المياه الزائدة.

القرنفل : يعمل على رفع حرارة الجسم وإمداده بالطاقة وذلك يجعله الاختيار الأمثل للرجال قبل العلاقة الحميمة، كما أنه مفيد للجسم بشكل عام لأنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات، التي يمكن أن تسبب الإحراج أيضا أثناء العلاقة الحميمة .

جوز الطيب : ذكرت بعض الأبحاث أن جوزة الطيب لها نفس تأثير الفياجرا التي تساعد على قوة الانتصاب وتعزيز القدرة عند الرجال.

الزنجبيل : يعمل الزنجبيل على تحفيز الدافع الجنسي وتوليد الطاقة اللازمة للجسم، كما يعمل على مكافحة الجراثيم ووقاية الجسم من الالتهابات، وطرد الغازات وتقليل حدوث الإمساك.