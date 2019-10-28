ابنة ترامب عن مقتل «البغدادي»: العالم أصبح أكثر أمانًا
علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا.
وقالت «إيفانكا» في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرا للرجال والنساء الشجعان الذين حرصوا على تخطيط وتنفيذ غارة العمليات الخاصة التي أودت بحاية هذا الوحش، الآن أصبح العالم أكثر أمانًا».
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس الأحد، أن القوات الخاصة نجحت في القضاء على البغدادي داخل سوريا، وذلك بالتعاون مع العراق وتركيا وروسيا في تنفيذ العملية.
وأضاف أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف وتم التعرف عليه بتحليل الحمض النووي عقب انتهاء الغارة.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85729 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم انتم قضيتم على من غسلتوا مخه وقام بدوره وانتهت مهمته ،،، وقلتوا أمن العالم ..
,, ولا اظن هناك امن للعالم وإستخباراتكم لا زالت شغّاله مع شياطين الأمم الشيطانيه ، كإيران والصهاينه وتركيا وبريطانيا ، كل له دور محدد يقوم به ، لذا اقول لا أمان في العالم ، ستوجدون من هو اشد فتكاً منه ، وتهيئون له الرقعة المناسبه ، لينفِّذ أوامركم ، ويشكِّل الزعزعه ويقوِّض الإستقرار ويريق الدماء المسلمة السنيه في البلاد العربيه والإسلاميه ..
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ، ونسأله سبحانه ان يرد كيدكم في نحوركم ، ويجعل تدبيركم تدميراً عليكم .. آمين ,,