حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير» وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

كما يتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي «حائل والقصيم»، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، متوقعين تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.