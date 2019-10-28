اختفاء أغنية سعد لمجرد الجديدة من اليوتيوب

أميرة خالد(صدى):

اختفت الأغنية الأخيرة للنجم المغربي سعد لمجرد التي تحمل عنوان «سلام»، اليوم الاثنين، بشكل مفاجيء من موقع استضافة الفيديوهات «يوتيوب».

وتفاجأ جمهور الفنان المغربي بحذف الأغنية من «يوتيوب» بعد اقترابها من الوصول إلى 15 مليون مشاهدة؛ لأسباب مجهولة.

وتعرض سعد لمجرد لاتهام بالسرقة من الفنان الأمازيغي هشام تلمودي، إذ اتهمه بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته «أكوال سوس» في الأغنية المذكورة دون أخذ موافقته.

ومزج النجم المغربي في هذه الأغنية بين كلمات بالأمازيغية والإنجليزية، كما تم المزج في اللحن بين الأنغام الغربية والأمازيغية.