بالصور.. مفاجأة في نظام تعليق الجيل القادم من كاديلاك إسكاليد

واشنطن(صدى):

حصل موقع Tfltrucks على صور التجسسية لسيارات الـ SUV كبيرة الحجم من جنرال موتورز، وكان لكاديلاك إسكاليد الحظ الأوفر من الصور التجسسية. ففي الأمس القريب تمكن المصورون من إلتقاط صور تجسسية لداخلية السيارة كشفت بوضوح هوية التصميم المستوحاة من السيارة الإختبارية إسكالا.

واليوم حالف الحظ مصورين آخرين بإلتقاطهم صور لنظام التعليق الخلفي إلى إسكاليد 2021 حصل عليها موقع Tfltrucks، حيث اتضح هذه المره نظام التعليق المستقل الذي يعتمد على ممتصات صدمات تحتوي على بالونات هوائية تؤكد بأن إسكاليد 2021 سيتوفر بنظام تعليق هوائي يوفر أكبر قدر من الراحة.

سيتم الكشف عن إسكاليد 2021 في الربع الأول من 2020 وستحصل على تغيير جدري داخليًا وخارجيًا. وتشير التقارير إلى توفر فئتين جديدتين لم تكن متوفرةً في السابق بالإضافة إلى الفئات القياسية, أحدهما فئة هجينة والأخرى فئة ذات أداء رياضي.