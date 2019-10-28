بعد أسبوعين من الجريمة البشعة دفن قتيلة ضباء بمقبرة شهداء الحرم في مكة

حامد العمري (صدى):

بعد الصلاة عليها بالحرم المكي ، شيّعت جموع من المصلين ، بعد ظهر اليوم، جثمانَ المُواطنة ( ح ، ح ، العمري ) بعد مقتلها على يد زوجها ( ع ، خ اليزيدي ) بفرية نابع داما في محافظة ضباء بمنطقة تبوك قبل أسبوعين تقريباً .

وشهدت مقبرة شهداء الحرم بمنطقة مكة المكرمة ، دفن جثمان المواطنة التي قُتلت على يد زوجها في منزلها ، وسط حالة من الحزن والأسى ظهرت على وجوه أقاربها والمشيعين .

يذكر أنه تم العثور على جثة مواطنة في شقتها بقرية نابع داما بمحافظة ضباء ، وقد نجحت الجهات الأمنية في ضبط الجاني وهو زوج المجني عليها ، بمحافظة الليث والتي تبعد حوالي 1000 كيلو عن مسرح الجريمة ، وتمت إحالته للنيابة العامة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وقد تزوجت المجني عليها بالجاني قبل ثلاثة أشهر، والذي عُين مؤخرًا معلمًا في مدرسة قرية نابع داما.