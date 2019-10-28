بالفيديو.. الدكتورة خلود تنهي خلافها مع بثينة الرئيسي في معرض للعطور

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الفنانة الكويتية بثينة الرئيسي، عن إنهاء خلافها مع الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، خلال تواجدهما سويًا في معرض العطور المقام في أرض المعارض بدولة الكويت.

وقالت بثينة في مقطع فيديو، عبر ” إنستجرام ” إن الزمن مهما طال بينهما لا بد أن تعود علاقتهما، وإن خلود لا قلب مثل قلبها.

وردت الدكتورة خلود قائلة، إنها عندما رأت بثينة نسيت كل الخلافات التي كانت بينهما على الفور، في حين أظهر مقطع آخر أن الفنانة شيماء علي وهي تتوسط للصلح بين الدكتورة خلود والفنانة بثينة الرئيسي.