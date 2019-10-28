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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو .. سطو مسلح وتهديد عامل بسكين داخل بقالة بالدمام

بالفيديو .. سطو مسلح وتهديد عامل بسكين داخل بقالة بالدمام
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقته كاميرا مراقبة، اليوم الاثنين، سطو مسلح بمحل تموينات بالدمام .

وظهر في الفيديو أحد اللصوص وهو يحمل سكيناً ويقوم بتهديد البائع داخل محل التموينات بحي ابن خلدون بالدمام .

و أجبر اللص البائع على فتح صندوق الكاشير وأخذ ما فيه من نقود ، وفر هاربا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 20 دقيقة

ابك الحل عند المستشار دفتر …
لا احد يبرر للمجرم

[ عدد التعليقات: 85698 ] نشر منذ 20 دقيقة

قصوا يد الحرامي .. الجميع يهاب السرقه ..

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