بالفيديو .. سطو مسلح وتهديد عامل بسكين داخل بقالة بالدمام
أظهر مقطع فيديو متداول، وثقته كاميرا مراقبة، اليوم الاثنين، سطو مسلح بمحل تموينات بالدمام .
وظهر في الفيديو أحد اللصوص وهو يحمل سكيناً ويقوم بتهديد البائع داخل محل التموينات بحي ابن خلدون بالدمام .
و أجبر اللص البائع على فتح صندوق الكاشير وأخذ ما فيه من نقود ، وفر هاربا.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابك الحل عند المستشار دفتر …
لا احد يبرر للمجرم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85698 ] نشر منذ 20 دقيقة
قصوا يد الحرامي .. الجميع يهاب السرقه ..