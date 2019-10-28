بالفيديو .. سطو مسلح وتهديد عامل بسكين داخل بقالة بالدمام

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقته كاميرا مراقبة، اليوم الاثنين، سطو مسلح بمحل تموينات بالدمام .

وظهر في الفيديو أحد اللصوص وهو يحمل سكيناً ويقوم بتهديد البائع داخل محل التموينات بحي ابن خلدون بالدمام .

و أجبر اللص البائع على فتح صندوق الكاشير وأخذ ما فيه من نقود ، وفر هاربا.