بالفيديو.. الشيخ طلال الصباح يكشف آخر النتائج الطبية في صراعه مع السرطان

خالد الظفيري(صدى):

نشر الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشف فيه عن نتائج فحوصاته الأخيرة في صراعه مع مرض السرطان.

وقال الشيخ طلال في الفيديو ، إن ” جميع الفحوصات والكشوفات الطبية ثبت خلوها من الخلايا السرطانية“، لافتًا إلى أن ” الأطباء ما زالوا يبحثون أسباب الأعراض التي يعانيها “: ” لقد أظهرت جميع الفحوصات والكشوفات خلوها من الخلايا السرطانية ولله الحمد والمنة، وسيكون هناك فحص دوري كل 3 أشهر خلال السنة القادمة، أمّا بخصوص الآثار الجانبية التي لا زلت أعانيها، فقد ارتأى المختصون إعطاءها المزيد من الوقت للاستشفاء “.

وكانت كشفت الفحوصات الطبية في عام 2016 بالعاصمة لندن، إصابة الشيخ طلال بورم سرطاني في الحالب الأيمن، ما استدعى جراحة عاجلة لاستئصال الكلية والحالب وجزء من المثانة.

واعتاد الشيخ طلال طمأنة متابعيه عن صحته وكشف تطورات حالته أولًا بأول عبر مقاطع فيديو يبثها من حين لآخر.