شاهد.. موقف طريف للأمير عبدالله الفيصل في لقائه الأول مع والده «أبوي أحلى منك»

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، الأمير عبدالله الفيصل وهو يتحدث عن موقف طريف بينه وبين والده الملك فيصل «رحمهما الله»، في لقائهما الأول.

وروى الأمير عبدالله الفيصل، أنه عندما رأى للمرة الأولى بعد 6 سنوات من مولده، جلس معه فترة من الوقت ثم قال له وين أبوي، فرد الملك أنا أبوك، فقال الأمير «أبوي أحلى منك».

يذكر أن الأمير عبدالله الفيصل كان يعيش في كنف الملك عبدالعزيز «رحمه الله» حتى أصبح عمره 6 سنوات، ولم يرى والده منذ عمر السنتين.

واقترحت الأميرة نورة أن يذهب لأبيه بعدما بلغ 6 سنوات من عمره، وكان يتخيله فوق البشر نظرًا لأن أمه قالت له عنه كلام عظيم.