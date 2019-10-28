د. التويجري يكلف الشعلاني لمستشفى الرين و العتيبي لتجربة المريض بصحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى الرين العام ، وادارة تجربة المريض بالمديرية .

وتفصيلا تم تكليف عبد العزيز بن جابر الشعلاني مديرا لمستشفى الرين العام .

كما أصدر قرارا بتكليف الدكتور معزي بن عزيز العتيبي مديرا لادارة تجربة المريض بالمديرية

من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .