بعد نفيها استخدام الفسفور الأبيض في العدوان على سوريا.. بريطانيا تكشف الدليل

لندن(صدى):

كذَّبت صحيفة «التايمز» البريطانية، السلطات التركية بعدما نفت امتلاكها الفوسفور الأبيض، وبالتالي عدم استخدامها إياه في عداونها العسكري على الشمال السوري.

وأكدت الصحيفة، أن بريطانيا باعت منتجات عسكرية تحتوي على الفسفور الأبيض لتركيا، فيمت بلغت هذه المنتجات أكثر من 70 رخصة تصديرية.

وأفادت بأن تلك المواد التي باعتها لندن لأنقرة، عبارة عن قنابل الدخان والذخيرة النارية، وقنابل التمويه وغيرها، مشددة على أن الفوسفور الأبيض ليس مادة كيمياوية محظورة، لكن يجب استخدامه وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقًا حول المصابين الأكراد في العدوان التركي، وإصاباتهم بحروق خطيرة وتقديمهم أدلة حول استخدام تركيا الفوسفور الأبيض.

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