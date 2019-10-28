شاهد.. احتفال طريف لابن راغب علامة بميلاد والدته

أميرة خالد(صدى):

احتفل خالد علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، بيوم ميلاد والدته؛ حيث لفت الأنظار بفيديو قديم استعاده ونشره عبر حسابيه عل تطبيق ” إنستجرام ” وموقع التغريدات ” تويتر “؛ احتفالا بها.

وظهر نجل راغب علامة في الفيديو وهو يحمل والدته على كتفيه مع القيام بالقفز .

وعلق عليها : ” إلى حبي الأول، أتمنى لك أسعد يوم ميلاد، يا كل شيء بالنسبة إلي. أحبك “.

وكان نشر صورة نادرة له من طفولته ظهر فيها برفقة والديه وحصل بذلك على إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.