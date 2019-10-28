مساعد المدير العام للخدمات العلاجية يدشن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

جازان(صدى):

دشن مساعد مدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية الدكتور هادي مقربش أمس فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار (تعزيز الصحة النفسية، والوقاية من الانتحار) بمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان.

هذا وشهدت الفعاليات عدة محاضرات بدأت بمقدمة عن الانتحار ثم دورة الأسرة والمجتمع في الوقاية من الانتحار وأخيراً دور المختص مع حالات الانتحار.

وشملت الفعاليات كذلك عدداً من الفقرات التوعوية عن أسباب الانتحار والوقاية منه، كان من أبرزها مشهداً تمثيلياً بعنوان “عاد وحيداً” من إخراج عزيز بحيص وأداء الفنان عزيز جلواح الذي جسد الشخصية التي تشعر بالانحصار أو اليأس بشأن موقف ما أو حدث يشكل معاناة حياتية، مما يؤدي إلى التفكير بالانتحار، وكيف يصل إلى الخلاص منه بالتفكير الإيجابي عن الحياة.

كما احتوى المعرض المصاحب للفعالية على نشرات ومطويات تهدف إلى توعية الزوار بأسباب الإقدام على الانتحار والتدابير الهادفة لتفادي حدوث هذه المأساة، وتتضمن الفعاليات إقامة معرض توعوي بمجمع كادي مول التجاري بدءاً من مساء اليوم وحتى مساء الغد.

هذا ويعد اليوم العالمي للصحة النفسية فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية.