« العدس ».. أفضل طريقة لتبيض البشرة وإخفاء البقع

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن فوائد العدس الأحمر للبشرة حيث يحتوي على مكونات تساعد على تبييض البشرة وإخفاء البقع. فهو غني بالبروتينات.

ونصح الخبراء بنقع كمية كافية من العدس الأحمر لمدة ليلة كاملة ويتم طحنه ليصبح ناعماً وبعد ذلك يمزج مع كمية كافية من زيت جوز الهند وعصير الطماطم.

وتمد العجينة على كل مساحة البشرة مع التركيز على مناطق البقع الداكنة وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.