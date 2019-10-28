تعرف على تقرحات الفم المتكررة وأسبابها

أميرة خالد(صدى):

” تقرحات الفم ” هي عبارة عن جروح تصيب الاغشية المخاطية المبطنة للفم، وتظهر على شكل نقاط او دوائر بيضاء صغيرة محاطة بحلقة حمراء وتصيب الشفاه الداخلية أو بطانة الخد وايضا على اللسان واللثة وأماكن أخرى في الفم. وهي تقرحات مؤلمة وبطيئة الشفاء مقارنة بغيرها من الجروح.

وكشف أطباء عن اسباب ظهور هذه التقرحات وتكرار حدوثها :

انواع تقرحات الفم المتكررة : اشهر انواع تقرحات الفم هي التقرحات الفموية القلاعية والتي قد تكون مزعجة ومؤلمة جدا. ويمكن ان تصيب اغشية الفم المبطنة واماكن اخرى في الفم مثل اللثة وسقف الحلق والشفتين والغشاء المبطن للخد. وتكون هذه التقرحات مصحوبة بارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

ومن الانواع الاخرى لتقرحات الفم: ” التقرحات الفيروسية – التهابات فطر الكانديدا ” .

ومن اسباب تقرحات الفم المتكررة: ( التوقف عن التدخين – نقص الحديد وبعض الفيتامينات مثل فيتامين بي12 وحمض الفوليك – اصابات الفم والاسنان – الحساسية تجاه بعض الاطعمة والادوية – تغير مستويات الهرمونات في الجسم خصوصا عند النساء في مرحلة ما قبل نزول الحيض او مرحلة سن اليأس ) .