«الأرصاد» ترد على اتهامها بالتأخر في التحذير من تقلبات الطقس على الحفر

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن ما تم تداوله حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت بها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضي، عار عن الصحة.

وأكدت أنها قامت الهيئة بدورها بشكل واضح وفقا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

وأشارت الهيئة أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقرير حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد قبل الماضي، وتم إرساله إلى الجهات الحكومية وأمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية.

كما تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثر المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، وذكر محافظة حفر الباطن في التقرير، واتبعت الهيئة الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار (تنبيه) عن بداية تأثير الأمطار على المحفظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة ومن ثم وتم تحديث فترة الإنذار يومي السبت والأحد، وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعه يوم الأحد، وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وأمارة المنطقة الشرقية.

وأوضحت الهيئة ذلك حرصا منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومة والتأكد من مصداقيتها داعية الجميع على الحرص في نقل المعلومة الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك بهدف التكسب الإعلامي حيث أن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها اتجاه المجتمع والجهات المعنية، من خلال الاستفادة من كافة وسائل المتاحة سواء المنصات الإلكترونية الحديثة ومختلف وسائل الإعلام والرسائل النصية وكذلك ضباط الاتصال في الجهات الحكومية وذلك فقا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.