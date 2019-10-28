سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالحدود الشمالية

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة محمد بن سليمان الصقير بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة ، وهنأه سموه بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق والسداد.

واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, على أعمال فرع الإدارة بمنطقة الحدود الشمالية, مشيداً بما يقوم فرع الإدارة وفق المنظومه الامنية بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.

من جهته أعرب الصقير عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.