نائب أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة إبراهيم السلوم

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة السلوم في وفاة والدهم إبراهيم بن محمد السلوم – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء .

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهتها أعربت أسرة السلوم عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .