نائب أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة إبراهيم السلوم
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة السلوم في وفاة والدهم إبراهيم بن محمد السلوم – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء .
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهتها أعربت أسرة السلوم عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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