سبب تسرب الغاز بكلية العلوم الطبية بجامعة القصيم

القصيم(صدى):

كشفت جامعة القصيم، اليوم الاثنين، عن سبب تسرُّب غاز من داخل معمل بكلية العلوم الطبية، حيث قال المتحدث الرسمي لجامعة القصيم، في بيان نشره الحساب الرسمي للجامعة، أنه لم تقع أي أضرار.

وأوضح أنه أثناء معالجة أعمال الصيانة، اليوم، في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة، حدث تسرُّب غاز، لافتًا إلى أنه تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرُّب؛ فيما يجري حاليًا إصلاح الخلل.

وتجدر الإشارة إلى أن، فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، كانت قد باشرت حادث تسرُّب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا، حيث تم إخلاء الموجودين بالموقع من قبل مسؤولي الجامعة، فيما تم استكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.