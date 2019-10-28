اعتماد الطائف مركز تدريبي لطب الأطفال

حسين العلي(صدى):

قررت الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه اعتمادها لبرنامج طب الاطفال في مستشفى الاطفال بالطائف كبرنامج تدريبي مشترك لمدة ٤سنوات في إجتماعها المنعقد بتاريخ١٤٤١/١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٩/١٢م

ويعتبر هذا الاعتماد المعترف به من الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه احد المنجزات التي حققتها المستشفى خلال الفتره الماضيه

الجدير بالذكر ان مستشفى الاطفال حصل على شهادة الاعتماد المؤسسي كمركز تدريب معتمد بالاضافه الى حصوله على شهادة الاعتماد “سباهي” من قبل المجلس الصحي السعودي بعد التقييم الشامل لالتزامه بمعايير الجوده والسلامه لتوفير الرعايه الصحيه المتخصصه بجوده عاليه

حيث يعكس هذا الاعتماد ثقة الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه بمايقدمه مستشفى الاطفال من خدمات صحيه عالية الجوده وبمالديه من كفاءات طبيه مؤهله وتجهيزات عالية المستوى.