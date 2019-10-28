بالفيديو.. سقوط طفل في بئر عميق ومحاولات فاشلة لإنقاذه

نيودلهى (صدى):

تواصل فرق الإنقاذ الهندية على مدار اليومين الماضيين، محاولات إنقاذ الطفل سوجيث ويلسون الذي سقط في بئر بعمق 100 قدم أثناء اللعب في إحدى القرى الهندية.

وفشلت القوات في إنقاذ الطفل على مدار اليومين الماضيين بعد سقوطه، واستدعوا إحدى شركات النفط والغاز الطبيعي للتدخل لحل تلك الأزمة.

وأعلنت الشركة أنه سيتم حفر حفرة موازية للبئر بعمق 110 قدم، ليدخل رجل الدفاع المدني من خلالها لإخراج الطفل، وبدأت أعمال الحفر من صباح أمس الأحد، لكن طبيعة الأرض الصخرية تزيد من صعوبة عمليات الحفر.

وأدخل فريق من جامعة آنا كاميرا حرارية السبت الماضي للتأكد من أن الطفل مازال يتنفس وهو ما ظهر بالفعل، وتم إمداده بالأكسجين والغذاء، لكن الخطر ما يزال محيطًا بالطفل.

يذكر أن عمق الفجوة كان 26 قدمًا لكنه انزلق لمسافة أعمق أثناء محاولات استخراجه بالحبال، مما دعى رواد «تويتر» لإطلاق هاشتاج «إنقاذ سوجيث» لمناشدة الجهات المختصة بتسريع عملية الإنقاذ.