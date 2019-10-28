بالصور.. الكشف عن جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية الجديدة

واشنطن(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات عن مواصفات جينيسيس GV80 2020 الجديدة كلياً المتوقع إطلاقها خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات الشهر المقببل ، ولكن لا يوجد تصريح رسمي حتى الآن يؤكد إطلاقها في هذا الحدث العالمي .

وتتضمن مواصفات جينيسيس GV80 2020 القادمة، قائمة تكشف عن أبعادها الخارجية :طول السيارة 4,945 ملم ، عرض السيارة 1,975 ملم ، ارتفاع السيارة 1,715 ملم .

من المفترض أن يكون تصميم سيارة جينيسيس GV80 موديل 2020 القادمة شبيه جداً بنسختها الاختبارية ، ولكن السيارة الإنتاجية ستحصل على ملامح أقل رياضية وستعتمد على اطارات تتناسب مع سيارة إنتاج تجاري .

ومن مواصفات جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية : محرك بنزين 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع تيربوتشارجد لم يتم الكشف عن الأرقام الصادرة منه ، ومحرك T-GDi يعمل على البنزين مكون من 6 سلندرات على شكل حرف V سعة 3.5 لتر يصدر منه قوة 374 حصان و 528 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتتصل جميع خيارات المحركات المتوفرة على سيارات جينيسيس GV80 الجديدة القادمة بـ قير سيارة اوتوماتيكي من 8 سرعات دبل كلتش .