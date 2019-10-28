  • الإثنين 28

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. بالصور.. الكشف عن جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية الجديدة

بالصور.. الكشف عن جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية الجديدة

بالصور.. الكشف عن جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية الجديدة
واشنطن(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات عن مواصفات جينيسيس GV80 2020 الجديدة كلياً المتوقع إطلاقها خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات الشهر المقببل ، ولكن لا يوجد تصريح رسمي حتى الآن يؤكد إطلاقها في هذا الحدث العالمي .

وتتضمن مواصفات جينيسيس GV80 2020 القادمة، قائمة تكشف عن أبعادها الخارجية :طول السيارة 4,945 ملم ، عرض السيارة 1,975 ملم ، ارتفاع السيارة 1,715 ملم .

من المفترض أن يكون تصميم سيارة جينيسيس GV80 موديل 2020 القادمة شبيه جداً بنسختها الاختبارية ، ولكن السيارة الإنتاجية ستحصل على ملامح أقل رياضية وستعتمد على اطارات تتناسب مع سيارة إنتاج تجاري .

ومن مواصفات جينيسيس GV80 2020 الميكانيكية : محرك بنزين 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع تيربوتشارجد لم يتم الكشف عن الأرقام الصادرة منه ، ومحرك T-GDi يعمل على البنزين مكون من 6 سلندرات على شكل حرف V سعة 3.5 لتر يصدر منه قوة 374 حصان و 528 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتتصل جميع خيارات المحركات المتوفرة على سيارات جينيسيس GV80 الجديدة القادمة بـ قير سيارة اوتوماتيكي من 8 سرعات دبل كلتش .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7384 ] نشر منذ 3 ساعات

وا اسفاه على العرب لا يصنعون اي شئ عليه القيمة رغم توفر الأموال الطائلة والثروات ومواد التصنيع والايدي العاملة

[ عدد التعليقات: 85729 ] نشر منذ 3 ساعات

صدقت يا اخ الواقع .. صدقت ,,

,, هذا الشي اللي كنا ننادي به ونتمناه من عشرات السنين ، نقول عندنا كافة الإمكانيات ، المال وخامات المواد المطلوبه ، فما المانع لا نصنِّع مثل الخلق ، تُفتح مراكز تدريب صناعي ، وأقول جازماً بأن لاتلاقي دشير باالشوارع ، الكل شغّال إما في مركز التدريب او في المصنع ، يصنع ويُبدع ..

,, لكن لا أعرف ماهي العقده المدقّره للمثل هذه المشاريع النافعه ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *