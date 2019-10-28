ضحايا عاصفة حفر الباطن.. تشييع جثامين 7 أفراد من عائلة واحدة لمقبرة القيصومة

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة حفر الباطن والقيصومة تشييع جثامين ضحايا رياح وأمطار حفر الباطن في مقبرة القيصومة؛ بعد أن أدى المصلون عليهم الصلاة في الجامع الكبير

وكشفت مصادر أن المتوفين 7 من عائلة واحدة مع عاملهم، وكانوا في نزهة برية بالقرب من مدينة القيصومة وهي مكونة من 15 فردًا و3 عمال وداهمتهم الرياح القوية وهم بداخل الغرف المتنقلة في البر.

وكانت مستشفى القيصومة قد شهدت عصر أمس إعلان حالة الطوارئ، وتم استدعاء جميع الطواقم التمريضية التي قامت بدورها الطبي ومرافقة الحالات الحرجة المحولة.