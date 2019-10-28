«فاكهة التنين».. تحمي من أمراض القلب والسرطان والسكري

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد فاكهة ” التنين ” غير معروفة لدى الكثيرين؛ حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهابات ومواجهة الأمراض ومنع تلف الخلايا، وتحارب الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهابات المفاصل.

ويساعد تناول فاكهة التنين على السيطرة على مرض السكري من خلال زيادة نمو خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين الطبيعي في الدم، كما تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من آثار الشيخوخة وتبقيها بمظهر النضارة والشباب.

وتحتوي أيضًا على الحديد الضروري لنقل الأكسجين لأنحاء الجسم إضافة إلى عنصر فيتامين ج الذي يساعد جسم الإنسان على امتصاص الحديد؛ فيما تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، وتتميز بلونها الأصفر والأحمر وقلبها الأبيض المحتوي على الحبيبات الصغيرة.