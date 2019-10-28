أنفيلد رود وستامفورد بريدج يستضيفان قمتين من العيار الثقيل بكأس الرابطة الإنجليزية

ماجد محمد(صدى):

يستضيف ملعبي “أنفيلد رود”، و”ستامفورد بريدج”، الأربعاء المقبل ، قمتي الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بين ليفربول وضيفه آرسنال، وتشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد.

في المباراة الأولى يحل آرسنال ضيفاً على ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم، بينما يدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1، واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، فيما يعاني آرسنال الأمرين محلياً، حيث خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2.

ويمر تشلسي بأحلى فتراته في الآونة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية خولته احتلال المركز الرابع في الدوري بفارق 8 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما يعاني مانشستر يونايتد الأمرين، حيث حقق فوزه الأول بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه نوريتش سيتي 3-1، وصعد من المركز 14 إلى 7، بفارق 15 نقطة عن ليفربول.