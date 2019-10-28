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بالفيديو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بنصائح عن الزواج لـ الفتيات

بالفيديو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بنصائح عن الزواج لـ الفتيات
القاهرة(صدى):

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها على ” انستجرام ” ، مقطع فيديو من الحلقة الأخيرة لها ببرنامج ” هي وبس ” المذاع على ” سي بي سي سفرة ” .

وكتبت ” رضوى ” تعليقًا على الفيديو: ” لما حد يقولك مش هنفرح بيكى قوليلو ما تفرحوا، ثم عبست بوجهها دلالة على عدم اقتناعها بالكلام ” .

وأضافت: ” ولما حد يسألك قطار الزواج فاتك قولي هآخد طيارة، واللي يقولك عديتي الـ30 قولي وهاعدي الأربعين والخمسين لحد ما ألاقي الراجل المحترم اللي هاتجوزه ” .

وحصد الفيديو عدد من المشاهدات على ” انستجرام ” ، وحاز على إعجاب عدد من رواد السوشيال ميديا.


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