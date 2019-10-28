بالفيديو.. جدل كبير بعد طرد فرقة كورية من الكويت والكشف عن أسباب صادمة !

خالد الظفيري(صدى):

تسبب طرد فرقة D-Crunch الكورية من على المسرح قبل وقت قليل من العرض بالكويت في جدل كبير بين الجمهور حول أسباب القرار المفاجئ بإلغاء حفلها رغم الدعاية الكبيرة قبل الحفل والحضور الجماهيري الكبير .

ووثق مقطع فيديو ظهور الفرقة الكورية وهي تخرج من المسرح معتذرة لجمهورها في موقف غامض ، بينما تدول نشطاء صور حزينة لأعضاء الفرقة .

وقالت مصادر أن قرار إلغاء الحفل بسبب ظهور بعض أعضاء الفرقة في أوضاع مخلة في الكويت خلال أحد الحفلات ، بينما قال آخرون أن هناك شواذ بالفرقة وأن حضورهم يخالف لقواعد وتقاليد الكويت .

وأثار الموقف حالة من الجدل ، فبينما أيد البعض قرار إلغاء الحفل لتلك الأسباب ، أبدى آخرون غضبهم نظراً لضرورة معرفة تلك الأمور قبل دعوتهم خاصةً وأنهم وافقوا على إقامة الحفل مجاناً لدعم العلاقات بين البلدين ، بينما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الإعلام الكويتية بشأن أسباب إلغاء الحفل .