مسؤولون أمريكيون يكشفون دور زوجة البغدادي في الإيقاع به

واشنطن(صدى):

قال مسؤولون أمريكيون أن المعلومات المفاجئة حول موقع البغدادي، حصلت عليها “وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي إيه) بعد اعتقال واستجواب إحدى زوجاته، وساعي بريد كان يعمل معه الصيف الماضي.

وأضاف المسؤولون وفقاً لتصريحات إعلامية سابقة ، أنه بعد الحصول على هذه المعلومات عملت “سي آي إيه” عن كثب مع الاستخبارات العراقية والكردية في العراق وسوريا، لتحديد مكان البغدادي، ما سمح للقوات الخاصة الأمريكية بشن الهجوم عليه.

وأفاد مسؤولون في الجيش والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بأن قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من شمالي سوريا، أعاق التخطيط الدقيق وأجبر مسؤولي وزارة الدفاع على المضي قدما في غارة ليلية محفوفة بالمخاطر قبل أن تتلاشى قدرتهم على السيطرة على القوات والجواسيس وطائرة استطلاع.