رينارد: أتيت المملكة للمشاركة في مونديال 2022

ماجد الأشرم(صدى):

كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني، كواليس توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني، مشيرًا أنه تلقى عرضًا لا يمكن رفضه.

وقال رينارد في تصريحات له، إنه يعرف المنتخب السعودي جيدًا لأنهم شاركوا في كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من رفض العرض، نظرًا لأنهم أحد عمالقة القارة الأسيوية.

وأضاف أنه سعيد للغاية بالأندية التي تلعب في دوري أبطال أسيا، مشيرًا إلى أنه يتعرف على اللاعبين بشكل جيد في المعسكر الأول خاصة بعد بدء بطولة الدوري.

وأكمل أنه يهدف في الوقت الحالي للتأهل لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023، مشيرًا إلى أنهم في المركز الأول ومتمنيًا إنها المجموعة في الصدارة.

وواصل: «لا أحب الوعود الرنانة، أتيت للتأهل لكأس العالم 2022، وأعد الجماهير أننا سنبذل قصارى جهدنا لتطوير أنفسنا ونقوم بمباريات قوية».