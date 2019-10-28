إصابة بوجبا تبعده عن الملاعب حتى ديسمبر

نواف السالم(صدى):

علق النرويجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إصابة لاعبه الفرنسي بول بوجبا وموعد عودته للمباريات، والذي كان قد أُصيب في ساقه اليمنى ويبدو أنه ليس جاهزًا للمباريات بعد.

وأوضح سولشاير في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نوريتش سيتي: ” أنا لا أعتقد أننا سنرى بوجبا قبل شهر ديسمبر.. سنرى “.

وأضاف المدرب النرويجي: ” هو يحتاج وقت للعلاج، ولا نستعجل عودته، ويمكن ظهوره أمام شيفيلد في الـ24 من نوفمبر عقب التوقف الدولي، ولكن على الأرجح لن يكون موجودًا قبل شهر ديسمبر “.