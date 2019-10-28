شون بول في ليلة عالمية ببوليفارد الرياض الشهر المقبل

الرياض(صدى):

يشهد بوليفارد الرياض الأربعاء الموافق 1 نوفمبر ، ليلة عالمية ، حيث يحيي مغني الراب الجامايكي، شون بول، حفلة غنائيةعلى مسرح الفنان محمد عبده ، وذلك ضمن ليالي الرياض العالمية في موسم الرياض الأضخم في المنطقة.

يُذكر أنه يملك شون بول سجلاً حافلاً في الموسيقى والغناء، كما سبق أن حققت ألبوماته جوائز عالمية، مثل “غرامي” لأفضل ألبوم “ريغاي” عام 2004، حيث باع أكثر من 6 ملايين نسخة.

وتعد هذه الليلة هي الثانية من ليالي الرياض العالمية بعد الحفلة التي جمعت الجاليتين الهندية والباكستانية، الجمعة الماضية، وأحياها المطرب راحت فتح علي والمغني عاطف أسلم وشهدت حضوراً كبيراً.