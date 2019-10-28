لجين وأسيل عمران تعلقان على واقعة رقص فتاة بالنقاب

الرياض(صدى):

كشفت الإعلامية لجين عمران، وشقيقتها أسيل عن رأيهما في الفيديو الذي تم تناقله مؤخراً والذي تضمن مشهداً لفتاة منقبة ترقص؛ حيث كتبت لجين عبر حسابها على تويتر: ” للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الإشمئزاز “.

وعلقت شقيقتها أسيل: ” لكل مقام مقال المشكلة مو بالفعل بس وبعدين اللي صور أيضاً لازم يتعاقب.وطبعاً من الجميل إنو الواحد قبل مايقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول “.

وكان النائب العام قد أعلن، في وقت سابق، إلقاء القبض على الفتاة بتهمة الإخلال بالآداب وشروط الذوق العام بعد قيامها بالرقص وسط عدد من الشبان والفتيات ضمن إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.