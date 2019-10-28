برشلونة يخطط لسرقة «عوشيشي» من سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

يخطط نادي برشلونة لرد جزء من الصفعة إلى باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة؛ بعد خطفه لـ البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن كشافي برشلونة ينتشرون حاليًا في البرازيل؛ لمتابعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا؛ لاستشكاف أفضل المواهب المناسبة لارتداء قميص الفريق.

وقالت الصحيفة في تقريرها: ” يعتبر عادل عوشيشي أحد أبرز المواهب التي يتابعها مسؤولو برشلونة منذ فترة طويلة، ويحرصون على مشاهدته على الطبيعة خلال مشاركته رفقة منتخب فرنسا للناشئين في مونديال البرازيل ” .

كما أشارت تقارير إسبانية لإهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي- الجزائري ماكسيم لوبيز، نجم وسط نادي مارسيليا الفرنسي.

وأوضحت أن اهتمام برشلونة بـ ” لوييز ” ليس جديدًا على الإطلاق، حيث كان لوبيز قريبًا من الانتقال إلى البلوغرانا في عام 2017، قبل أن تتعثر الصفقة.