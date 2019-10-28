أحلام تخسر 20 كيلوجرام من وزنها

أبو ظبي(صدى):

كشفت النجمة الإماراتية أحلام، عن فقدانها ما يقارب الـ 20 كيلوغرام منذ خضوعها للريجيم بداية العام الجاري، وهو ما بدا عليها واضحًا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أحلام: ” كنت أتذكر حفلي في دبي وسألوني كم نزلتٍ قلت 14 كيلو.. الآن أنا نزلت حوالي 20 كيلو.. ومازلت محافظة بس المشكلة إني أنا كمان ما عم بشتهي الأكل.. حتى الشوكولاتة ما إلي نفس لها “.

وأكدت أنّها تنوي تخسيس وزنها أيضًا ما بين 3 إلى 4 كيلوا في الفترة المقبلة، قائلة: ” هيك ببين جسمي كتيير حلو “؛ لافتة إلى أنّها لم تقمْ بأيّ عملية تكميم أو غيرها، بل تتّبع نظامًا غذائيًا وتمارس الرّياضة بشكل يوميّ، وتشرب الماء بمعدّل ثابت.

وكانت أحلام قد ظهرت فى الصّور بإطلالة شبابيّة، حيث ارتدت سالوبيت جينز كشف عن تخلّصها من الوزن الزّائد وقوامها الرّشيق، وانتعلت حذاءً صيفيًا ذا كعب عالٍ باللون الفوشيا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.