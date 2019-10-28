بالفيديو.. نجاح المساعيد تكشف فارق سن غير متوقع بينها وبين زوجها الجديد
نشرت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد فيديو جديد لها كشفت فيه عن بعض التفاصيل قبل زواجها الجديد، مؤكدة أن زوجها يصغرها بـ 14 عام .
وقالت أنها ترددت كثيراً في الموافقة على الزواج منه بسبب فارق العمر ، لكنه استطاع إقناعها بعدما أكد لها أن أهم شئ بالمرأة إهتمامها بنفسها .
وأضافت : كان مصمماً ورغم اني حاولت أتهرب من هالأمور كلها ولكن حكم النصيب والله يتمم لنا على خير ودعواتكم لينا أهم حاجة .
وتابعت : ترى الإنسان لازم يكون مقتنع أن العمر ده مجرد رقم ده أول حاجة، وثاني شيء أن الإنسان إللى علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ترى مايكبر .
واختتمت : في حكمة بتقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر العمر بهم أبداً، قد يموتون بسبب الشيخوخة لكنهم يموتون شباباً .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6103 ] نشر منذ 7 ساعات
طالما متفقين ربنا يسعدكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44192 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب