بالفيديو.. نجاح المساعيد تكشف فارق سن غير متوقع بينها وبين زوجها الجديد

عمان(صدى):

نشرت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد فيديو جديد لها كشفت فيه عن بعض التفاصيل قبل زواجها الجديد، مؤكدة أن زوجها يصغرها بـ 14 عام .

وقالت أنها ترددت كثيراً في الموافقة على الزواج منه بسبب فارق العمر ، لكنه استطاع إقناعها بعدما أكد لها أن أهم شئ بالمرأة إهتمامها بنفسها .

وأضافت : كان مصمماً ورغم اني حاولت أتهرب من هالأمور كلها ولكن حكم النصيب والله يتمم لنا على خير ودعواتكم لينا أهم حاجة .

وتابعت : ترى الإنسان لازم يكون مقتنع أن العمر ده مجرد رقم ده أول حاجة، وثاني شيء أن الإنسان إللى علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ترى مايكبر .

واختتمت : في حكمة بتقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر العمر بهم أبداً، قد يموتون بسبب الشيخوخة لكنهم يموتون شباباً .