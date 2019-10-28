ريبيري ينتظر عقوبات قوية بعد اشتباكه مع حكم

طلال الغامدي(صدى):

اشتبك فرانك ريبيري، نجم فيورنتينا الإيطالي، حكم مباراة فريقه أمام لاتسيو، مساء أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي؛ حيث من المنتظر أن يواجه عقوبات قاسية من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وفاز لاتسيو على الفيولا بهدفين لهدف، واستُبدل ريبيري في الدقيقة الـ 75 وبدت علامات الغضب عليه واضحة، وبعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية نزل لاعبو فيورنتينا إلى أرض الملعب للاعتراض على الحكم.

وكان على رأسهم الدولي الفرنسي الذي فقد أعصابه بصورة كبيرة؛ ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأحمر في وجهه؛ حيث قام بدفع حكم الراية بصورة مهينة، ويُتوقع أن يدخل لاعب بايرن ميونخ السابق في أزمات كبيرة وعقوبات نتيجة لهذه الواقعة.