تعاون مشترك بين إخاء و شركة DNA FIT

سعيد العجل(صدى):

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” اتفاقية تعاون مع شركة DNA FIT م (إحدى الشركات الرائدة في مجال الأطعمة الصحية )

وتضمنت بنود الاتفاقية تقديم فرص وظيفية وتدريبية لمستفيدي إخاء ، إضافة إلى استقطاع مالي عن كل فاتورة صادرة من الاشتراكات الشهرية ، وكذلك تقديم خصومات تصل إلى 10% ، لعضويات باقة أنماط الحياة، ونسبة مماثلة ل عضويات باقة الوجبات الصحية يستفيد منها أبناء ومنسوبي مؤسسة “إخاء” .

بدورها قدمت مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام شكرها وتقديرها لشركة DNA FIT لدورها في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام ، والقيام بالدور الوطني المطلوب، والإسهام بتفعيل الرؤية الوطنية التي دعت إلى تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام.

جدير بالذكر أن مؤسسة “إخاء ” تسعى لإبرام مزيد من الشراكات مع جهات القطاع الخاص لتعود الفائدة على المستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى الانتقال بالمستفيدين من خدمات المؤسسة من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتمكينهم من الإنتاج، وخلق فرص عمل لهم .