كلية «نايف» للأمن الوطني تعلن عن نتائج القبول النهائي لـ رتبة «رقيب»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية ” نايف ” للأمن الوطني عن نتائج القبول النهائي لرتبة ” رقيب ” ، وعلى جميع المقبولين التقيد بالتعليمات والمتطلبات التالية:

– التحضير بمركز التدريب الوطني بمنطقه الرياض يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441 هـ الساعة (3.30 مساءً) مع إحضار أصل الهوية الوطنية .

– إحضار عدد (4) صور من الهوية الوطنية، وعدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية للأب، وعدد (4) صور من سجل الأسرة للأب، وعدد (4) صور من المؤهل العلمي والإضافي توضع جميعها في مغلف بلاستيكي .

– إحضار عدد (6) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس.

– تحضر هذه المستلزمات بشنطة رياضية ( كتف ) لون اسود .

– يمنع منعًا باتًا إحضار أجهزة الجوال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه .

– يحق للطالب إحضار مبلغ مالي لا يتجاوز 600 ريال .

– حلاقه الرأس مكينة رقم ( 1 ) .

– عدم الحضور بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف.

– التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة وفي حال إحضار أدوية لابد من وجود وصفة طبية.

• متطلبات التحضير :



وأشارت الكلية إلى أن فتره الاستجداد ( 45 ) يومًا يمنع فيها الزيارة لأولياء أمور الطلبة، وللاستفسار الاتصال على الرقم (0112686339).

لمعرفة نتيجة القبول النهائي، من خلال الرابط التالي: هنا

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