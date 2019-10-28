بالفيديو.. عبدالله السيف يروي محاولة السطو على منزله من 5 مجهولين

خالد الظفيري(صدى):

أقدم 5 مجهولين على محاولة سرقة منزل الفنان الكويتي عبدالله السيف، وذلك أثناء نومه بمفرده بعدما أحس بهم أثناء كسر باب المنزل.

ووثق «السيف» الواقعة بمقطع من فيديوهات المراقبة الموجودة في المنزل، موضحًا أن منزله يقع على 3 شوارع رئيسية ويعيش بمفرده وذلك كان سببًا في إقدام البعض على سرقته.

وأشار الفنان الكويتي أنه لم يفقد أي من محتوياته، وذلك بعدما شعَر اللصوص بتواجده في المنزل ليفروا هاربين.