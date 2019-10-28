بالفيديو.. عبدالله السيف يروي محاولة السطو على منزله من 5 مجهولين
أقدم 5 مجهولين على محاولة سرقة منزل الفنان الكويتي عبدالله السيف، وذلك أثناء نومه بمفرده بعدما أحس بهم أثناء كسر باب المنزل.
ووثق «السيف» الواقعة بمقطع من فيديوهات المراقبة الموجودة في المنزل، موضحًا أن منزله يقع على 3 شوارع رئيسية ويعيش بمفرده وذلك كان سببًا في إقدام البعض على سرقته.
وأشار الفنان الكويتي أنه لم يفقد أي من محتوياته، وذلك بعدما شعَر اللصوص بتواجده في المنزل ليفروا هاربين.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1341 ] نشر منذ 2 ساعتين
منتج وفنان.. العب غيرها 😂
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة
كاهو الحرامي
جييف يا معود…
ذولا من حوللي او فيلجه..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85692 ] نشر منذ 1 ساعة
احمد ربك على السلامه ,,
,, والفيديو وصله للشرطه ,,