مدني بريدة يباشر تسرب غاز بالجامعة

القصيم(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل ، أنه باشرت فرق الدفاع المدني ببريدة حادث تسرب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا؛ حيث تم إخلاء الموجودين بالموقع من قِبل مسؤولي الجامعة واستكمال عملية الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

وقال أبا الخيل : “عملت وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني على إغلاق المصدر، وتهوية المكان وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى وتنفيذ الإجراءات الوقائية وفقاً لمتطلبات الموقف دون إصابات، ولله الحمد.