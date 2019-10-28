ألقوا جثثهم بالعراء.. قوات تركية تعدم 3 أشخاص ميدانيا بسوريا

دمشق(صدى):

أعلنت مواقع كردية بقيام القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، إعدام ثلاث أشخاص ميدانيًا بقرية ” الدبش ” في محافظة الحسكة السورية.

كما أوضحت أنه لم يتم التعرف على هوية القتلى، الذي أعدموا بعد ربط أيديهم إلى الخلف، ومن ثم رمي جثامينهم في العراء.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا، كان قد صرح بأن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.