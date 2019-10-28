المواصفات تحذّر من خطورة «ملاعق ستيل» متداولة بالسوق

علي القحطاني(صدى):

أكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من ملاعق “ستيل” أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية “SASO ISO 8442-2”.

وحذرت “المواصفات”: من استعمالها ، قائلة ، “المنتج يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته بسبب احتوائه على نسب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الكروم والنيكل”.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.