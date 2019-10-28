عازبة وعمري 24 عاما هل يشملني البرنامج؟.. «حساب المواطن» يجيب

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” إمكانية تسجيل المواطن أو المواطنة كأفراد مستقلين.

ووجهت ” مغردة ” تساؤل لـ حساب للمواطن مفاده: “ أنا عمري ٢٤ هل يشملني حساب المواطن بنت عازبة؟ ” .

وأجاب البرنامج قائلآ: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” .

وتشمل هذه المستندات صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم الفرد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة الفرد كتابع لرب الأسرة.