عازبة وعمري 24 عاما هل يشملني البرنامج؟.. «حساب المواطن» يجيب
كشف برنامج ” حساب المواطن ” إمكانية تسجيل المواطن أو المواطنة كأفراد مستقلين.
ووجهت ” مغردة ” تساؤل لـ حساب للمواطن مفاده: “ أنا عمري ٢٤ هل يشملني حساب المواطن بنت عازبة؟ ” .
وأجاب البرنامج قائلآ: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” .
وتشمل هذه المستندات صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم الفرد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة الفرد كتابع لرب الأسرة.
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