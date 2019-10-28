كليات عنيزة توقع مذكرة تفاهم مع حقوق الانسان بالقصيم

سعيد العجل(صدى):

وقعت كليات عنيزة يوم أمس مذكرة تفاهم مع فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة القصيم ، وذلك بمقر الكليات بحضور المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد كليات الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش وعدد من القيادات الإدارية والأكاديمية

ومثل الكليات في توقيع الدكتور عبدالله الشتيوي والمشرف على فرع الجمعيه بالمنطقة الدكتور صالح الشريدة و تتمثل الاتفاقية في تعزيز الجوانب المشتركة بين الطرفين وتحقيق التعاون من خلال إقامة البرامج التدريبية للطلاب وتدريبهم على الإجراءات القانونية وإكسابهم المعرفة والخبرة العملية وبعد الاتفاقية قام وفد الجمعية بجولة على مرافق الكليات اطلعوا على ماتملكه الكليات من إمكانيات مادية وبشرية ومراكز مساندة لخدمة الطلبة والمجتمع المحيط

وقال المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي أن الاتفاقية تأتي في إطار خدمة المجتمع وتطوير التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتنمية المهارات و القدرات المعرفية لطلاب الحقوق مؤكدا أن التدريب والتطوير يساهم في ربط القدرات العلمية بالعملية والمساهمة بأعداد كوادر مؤهله وفق البرامج النوعية التي تحقق تطلعات الحركة التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.