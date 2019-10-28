جامعة شقراء تقيم ملتقى “الإعلام الجامعي.. التعزيز والمواكبة”

سعيد العجل(صدى):

تقيم جامعة شقراء ، ملتقى “الإعلام الجامعي.. التعزيز والمواكبة”، بحضور نخبة من المتخصصين بالمجال الإعلامي والمهتمين به، ويقام الملتقى تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عِوَض بن خزيم الاسمري.

ويناقش الملتقى، الذي ينطلق 8 ربيع أول ١٤٤١ هجرية، عددا من المحاور التي تٌسهم في تعزيز دور الإعلام الجامعي .

وقال الدكتور مطلق بن مقعد الروقي، المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء،بأنه تم إقرار هذا الملتقى برعاية معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عوض الاسمري ، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين بالإعلام حيث إن الملتقى يقام ضمن مبادرات وبرامج إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للجامعة بهدف التعريف بدور الإعلام الجامعي من خلال إقامة ورش عمل وملتقيات عن مهام و مسؤوليات العلاقات العامة والإعلام الجامعي وأدواره التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وقال ان الملتقى يتضمن ثلاث جلسات حيث تخصص الجلسة الأولى للحديث عن دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية، ويتحدث في هذا المحور الدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور طلال الشريف، ويدير الجلسة الإعلامي عبدالله الشهري.

وأضاف ويتطرق المحور الثاني لدور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ويتحدث فيه الدكتورة فاطمة القرني عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور عبدالوهاب الفايز المستشار في مجلس الشورى ، ويدير الجلسة الدكتورة البندري المطيري.

أما المحور الثالث فيتناول الإعلام الجامعي مسؤولية ومهارات ، ويتحدث عنه الدكتور عبدالعزيز الجارالله، والدكتور مطلق الروقي، ويدير الجلسة الاستاذ سعود الغربي.

وفي الختام وجه الروقي شكره وتقديره إلى أصحاب السعادة المشاركين في هذا الملتقى مقدرين لهم تجاوبهم ومشاركتهم في إثراء هذا الملتقى آمل أن يحقق النتائج المرجوة منه.