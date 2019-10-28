قبل ديربي جدة.. الأهلي يفتح «دفتر حساب» جروس
قررت إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع مع السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، اليوم الإثنين لمكاشفته بالأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الفريق أمام الحزم أمس الأول .
وقالت مصادر مقربة من إدارة النادي ، أن إدارة النادي ستنبه “جروس ” لأخطاء إختياراته الخاطئة التي كانت ضمن أسباب خسارة الفريق رغم أن الفريق المنافس لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب بالشوط الأول .
وتحاول إدارة الأهلي تجنب تكرار الأخطاء بالديربي المنتظر امام الاتحاد الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة بدوري المحترفين .
ومن أبرز تلك الأخطاء التي وقع فيها “جروس ” اللعب بمحورين وعدم إشراك نوح الموسى ، أو البرازيلي سوزا الجاهزين ، في إشارة إلى اختيارات جديدة بديربي جدة .
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