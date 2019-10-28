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انتهاء فترة خصومات المطاعم والفعاليات لحاملي تذاكر «البوليفارد»

انتهاء فترة خصومات المطاعم والفعاليات لحاملي تذاكر «البوليفارد»
حمود العنزي(صدى):

أعلنت إدارة موسم الرياض انتهاء فترة الخصومات على فواتير المطاعم وتذاكر الفعاليات بمنطقة البوليفارد

وأعلن موسم الرياض أن تذكرة الدخول لـ”الرياض بوليفارد ” لم تعد تشمل الفعاليات أو المطاعم ، بدءً من اليوم الإثنين .

وقدم موسم الرياض شكره للمطاعم المتواجدة في الرياض بوليفارد على تعاونها الفترة الماضية وتقديم مزايا لحاملي تذاكر الدخول .

وكان موسم الرياض قد أعلن رفع سعر تذكرة الدخول من 50 إلى 100 ريال ، فيما نوه إلى أن حجز تذاكر الفعاليات أو المطاعم عبر موقعه الإلكترونية وتطبيقه على الهواتف الذكية .


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