انتهاء فترة خصومات المطاعم والفعاليات لحاملي تذاكر «البوليفارد»

حمود العنزي(صدى):

أعلنت إدارة موسم الرياض انتهاء فترة الخصومات على فواتير المطاعم وتذاكر الفعاليات بمنطقة البوليفارد

وأعلن موسم الرياض أن تذكرة الدخول لـ”الرياض بوليفارد ” لم تعد تشمل الفعاليات أو المطاعم ، بدءً من اليوم الإثنين .

وقدم موسم الرياض شكره للمطاعم المتواجدة في الرياض بوليفارد على تعاونها الفترة الماضية وتقديم مزايا لحاملي تذاكر الدخول .

وكان موسم الرياض قد أعلن رفع سعر تذكرة الدخول من 50 إلى 100 ريال ، فيما نوه إلى أن حجز تذاكر الفعاليات أو المطاعم عبر موقعه الإلكترونية وتطبيقه على الهواتف الذكية .